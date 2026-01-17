E’ finita fuori strada dopo avere perso il controllo della sua auto. L’incidente stradale si è verificato, l’altra sera, a poche centinaia di metri dai lidi balneari di viale delle Dune a San Leone. Al volante della macchina una venticinquenne residente ad Agrigento, rimasta lievemente contusa.

Sottoposta all’alcol test è risultata positiva con un tasso alcolemico quasi tre volte il limite consentito dalla legge. E’ stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

A farlo, dopo aver garantito il soccorso della giovane, sono stati i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia cittadina. Per la donna è scattata la denuncia, oltre alle sanzioni amministrative e al ritiro della patente di guida.

