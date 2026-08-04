Beniamino Biondi è stato nominato membro del Comitato tecnico-scientifico costituito a supporto della realizzazione dell’opera Storia generale del cinema in Sicilia, un importante progetto di ricerca promosso dall’Archivio Siciliano del Cinema e diretto da Antonio La Torre Giordano. L’incarico rappresenta un prestigioso riconoscimento delle competenze maturate da Biondi nel campo della ricerca e della valorizzazione del patrimonio cinematografico del territorio. Nell’ambito del progetto sarà chiamato a individuare, raccogliere e catalogare documentazione relativa alle origini del cinema nella provincia di Agrigento, contribuendo alla ricostruzione della storia cinematografica siciliana attraverso fonti archivistiche, bibliografiche, fotografiche e documentarie.

Beniamino Biondi è l’unico componente della provincia di Agrigento nominato all’interno del Comitato tecnico-scientifico, assumendo il compito di coordinare la ricerca sul territorio agrigentino e di valorizzarne il patrimonio documentario. L’iniziativa è promossa dall’Archivio Siciliano del Cinema, istituzione impegnata da anni nella tutela, nello studio e nella valorizzazione della memoria cinematografica dell’Isola. Attraverso attività di ricerca, conservazione e divulgazione, l’Archivio rappresenta oggi uno dei principali punti di riferimento per gli studi sul cinema in Sicilia, con l’obiettivo di recuperare e rendere accessibile un patrimonio storico di grande valore culturale.

«Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ad Antonio La Torre Giordano per la fiducia che ha voluto accordarmi affidandomi questo incarico – afferma Biondi -. Ringrazio anche l’Archivio Siciliano del Cinema per l’opportunità di prendere parte a un progetto di così alto profilo scientifico e culturale. Essere l’unico rappresentante della provincia di Agrigento mi riempie di orgoglio e, allo stesso tempo, mi richiama a una grande responsabilità. Sono convinto che il nostro territorio custodisca testimonianze preziose, e metterò a disposizione la mia esperienza affinché questo patrimonio possa contribuire alla ricostruzione della storia cinematografica della nostra Isola».

Il lavoro confluirà nella pubblicazione del primo volume della Storia generale del cinema in Sicilia, un’opera destinata a diventare un importante punto di riferimento per gli studi sul patrimonio cinematografico regionale e nazionale.

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