Beniamino Biondi nuovo Presidente della Pro Loco di Agrigento: rinnovamento e valorizzazione culturale al centro del progetto

In seguito al comunicato diffuso dal direttivo uscente della Pro Loco di Agrigento, Beniamino Biondi ha voluto esprimere la sua gratitudine verso i soci per la fiducia accordatagli, dopo la sua elezione a nuovo Presidente dell’associazione. “Ringrazio vivamente tutti i soci per l’unanimità della loro scelta e per l’ampia convergenza sui programmi di rinnovazione che intendo portare avanti, nel solco dell’azione intrapresa dal Presidente uscente Christian Vassallo“, ha dichiarato Biondi.

L’unanimità si è estesa anche all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che vede la presenza di Sara Gallo, Arianna Vassallo, Alessandro Accurso Tagano, Marcello Mira, Christian Vassallo e Francesco Picarella. Biondi ha sottolineato come ciascun membro del Consiglio non sia stato scelto per il ruolo ricoperto, ma per il valore che hanno saputo costruire nel tempo ad Agrigento come figure di riferimento nella comunità, capaci di creare connessioni e rapporti solidali.

Il nuovo Presidente ha voluto inoltre ringraziare pubblicamente Luca Criscenzo, vicepresidente della Pro Loco, e, soprattutto, Christian Vassallo, Presidente uscente. “Christian è stato il primo a credere nella costituzione della Pro Loco ad Agrigento, dando vita a un progetto di grande valore che ha visto coinvolti cittadini attivi e consapevoli. Ho avuto l’onore di collaborare con lui nella realizzazione dell’Info Point turistico di Agrigento, che oggi rappresenta l’unico punto di riferimento per le informazioni turistiche nel centro storico della città”, ha spiegato Biondi. Il suo obiettivo, ora, è di proseguire su quella strada, continuando il lavoro proficuo di Vassallo, ma al tempo stesso offrendo nuove opportunità e risultati ancora più dinamici.

Nei prossimi giorni, il nuovo Consiglio Direttivo si riunirà per assegnare i compiti di lavoro e comunicare le prime azioni da intraprendere. La Pro Loco si propone di diventare una realtà imprescindibile per i nuovi processi culturali di Agrigento, con una lunga campagna di tesseramento e una rinnovata collaborazione con altri enti e associazioni. L’obiettivo è promuovere il territorio e favorire una crescita civile condivisa.

Un progetto ambizioso che punta a valorizzare il patrimonio storico e turistico di Agrigento, con iniziative innovative e un forte impegno culturale, destinato a coinvolgere cittadini, istituzioni e operatori del settore in un percorso di sviluppo condiviso.

