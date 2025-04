Domenica prossima 6 aprile, prima del mese, l’intero parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi sarà a ingresso gratuito: un’occasione da non perdere per scoprire la potenza dell’antica Akragas, nell’anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura. Ingresso gratuito anche al museo archeologico Pietro Griffo che ospita una nuova visita-laboratorio condotta da CoopCulture per i più piccoli (tra 6 e 12 anni), domenica pomeriggio – 6 aprile – alle 16, dedicato alle case dell’antica Agrigentum e al quartiere ellenistico romano su cui si stanno conducendo importanti campagne di scavo.

I piccoli esploratori del passato saranno invitati a scoprire reperti provenienti dall’area: dopo aver visto i bellissimi intonaci e gli emblemata che decoravano le preziose domus, i bambini verranno condotti in situ, tra le più belle abitazioni dell’antico quartiere. Rientrati in aula didattica, saranno coinvolti in un laboratorio che prenderà spunto da ciò che hanno osservato. Ticket: 5 euro.

Dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, si comprenderà l’ampiezza dell’antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane. Nel Parco sono in corso due esposizioni molto importanti: a Villa Aurea, dentro la Valle dei Templi, “Tesori d’Italia” che ospita a rotazione oltre 60 capolavori della scultura e pittura italiana, da importanti musei e collezioni private. E al Museo Griffo “Da Girgenti a Monaco. Da Monaco ad Agrigento. Il ritorno dei vasi del ciantro Panitteri”, collezione di antichi vasi greci del VI e V secolo avanti Cristo che, dopo 200 anni sono rientrati – sia pur temporaneamente – ad Agrigento da Monaco di Baviera.

