In occasione della XVIII Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, l’associazione VitAutismo organizza un incontro di grande rilevanza sul tema “Dal Durante Noi al Dopo di Noi”, che si terrà mercoledì 2 aprile 2025, alle ore 17:30, presso la Sala ZEUS del Palacongressi di Agrigento. La manifestazione, patrocinata dall’Ente Parco diretto dall’Architetto Roberto Sciarratta, si rivolge principalmente ai familiari delle persone con autismo, agli Enti Pubblici e alle Autorità, con l’obiettivo di costruire e promuovere nuovi progetti di vita adulta per e con i loro figli.

Alla manifestazione hanno aderito numerose associazioni, tra cui Focus Group, Luce CAV, Armonia Sociale, Pani cà Musica, Lions Club Chiaramonte, Lions Club Agrigento Host, Ande, Soroptimist, Fidapa e l’ASP Agrigento. Il tema centrale dell’incontro è la cura del progetto di vita della persona con autismo, in una prospettiva che favorisca la crescita, lo sviluppo delle autonomie e l’emancipazione.

L’incontro sarà un’occasione di riflessione condivisa tra operatori e familiari, affrontando la tematica a partire dalla rilevazione dei bisogni, dall’ascolto dei desideri e dei timori, e dall’analisi delle risorse e dei vincoli, con l’obiettivo di co-progettare percorsi personalizzati per le persone con autismo. Un aspetto fondamentale dell’iniziativa è la preoccupazione che molte famiglie nutrono riguardo al futuro dei loro congiunti, un tema che costituisce il punto di partenza per costruire sostegni adeguati e garantire una qualità di vita elevata nel contesto familiare.

“Partiamo con la cura del ‘durante noi’, con la consapevolezza che il futuro si costruisce giorno per giorno, insieme alle famiglie, con il massimo coinvolgimento possibile delle persone destinatari degli interventi, con il territorio e con tutte le realtà interessate a dare risposte concrete”, affermano gli organizzatori.

Durante l’incontro, i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare le testimonianze di mamme, che condivideranno la loro esperienza e presenteranno la realtà che i ragazzi con autismo vivono in diverse città siciliane e non. Un momento particolarmente significativo sarà la partecipazione straordinaria di due artisti che hanno deciso di sostenere l’iniziativa: l’attore Salvatore Rancatore, zio di Ruben, e il cantante Enrico Oliva, direttamente da Io Canto Generation. Attraverso diversi linguaggi artistici, come il teatro e la musica, gli artisti intendono sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide che le persone con autismo affrontano ogni giorno e offrire un’esperienza coinvolgente e unica ai presenti.

“L’arte al servizio di una grande causa di umanità e di civiltà sarà un’occasione preziosa – afferma la vice presidente di VitAutismo, madre di Ruben – per conoscere l’impegno delle famiglie e delle associazioni per l’autismo, supportarle e condividere concretamente con loro il cammino verso una società più accogliente e inclusiva.”

Un incontro che si preannuncia ricco di emozioni, riflessioni e solidarietà, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza e il sostegno per le famiglie che vivono quotidianamente con l’autismo.

