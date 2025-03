Splendida esperienza da ripetere per lo staff dell’Istituto di Estetica Nicù, guidato da Susy Capraro, che nel giorno dedicato alla donna ha lavorato con passione e divertimento per truccare gli attori dello spettacolo Tutta colpa di Solone, andato in scena al Teatro Pirandello lo scorso 8 marzo.

“Un’esperienza da ripetere – ha sottolineato Susy – abbiamo realizzato un trucco teatrale per preparare gli attori alla scena. Con il nostro lavoro celebriamo le donne ogni giorno, offrendo loro la libertà di esprimersi.”

