La 77ª edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore ad Agrigento ha preso il via ieri sera con grande entusiasmo. L’evento inaugurale, intitolato “La Sagra è donna” celebrando le donne con gusto e convivialità.

La serata è proseguita con l’opera teatrale “Tutta Colpa di Solone” al Teatro Pirandello, registrando una significativa partecipazione del pubblico.

Oggi, domenica 9 marzo, la festa entra nel vivo con una serie di eventi attesi:

Ore 10:00 : Prima sfilata dei gruppi folk internazionali, regionali e dei bambini, che partiranno da Piazza Pirandello per raggiungere il Viale della Vittoria.

Ore 12:00: Esibizione dei gruppi folk dei bambini in Piazza Cavour

Ore 16:00: Esibizione dei gruppi folk regionali sempre in Piazza Cavour.

Inoltre, in mattinata verrà svelato il carro allegorico della 77ª edizione del Mandorlo in Fiore, un’opera straordinaria disegnata da Sergio Criminisi e realizzata con maestria dai fratelli Leone di Sciacca.

L’assessore Carmelo Cantone, responsabile della Sagra, ha espresso soddisfazione per l’ottimo esordio e invita cittadini e turisti a partecipare agli eventi in programma, sottolineando l’importanza della festa come momento di condivisione culturale e celebrazione delle tradizioni locali. Nel suo comunicato Cantone dichiara: “L’esordio di ieri sera è stato un successo: sia lungo via Atenea, dove abbiamo celebrato le donne con gusto e convivialità, sia al viale della Vittoria, dove un pubblico numerosissimo ha riempito la notte di entusiasmo e allegria fino a tarda ora.

Oggi si entra nel vivo della festa!

Alle 10:00 parte la prima sfilata, seguita dai primi spettacoli in Piazza Cavour. Sempre in mattinata, sveleremo il carro allegorico della 77ª edizione del Mandorlo in Fiore, un’opera straordinaria disegnata da Sergio Criminisi e realizzata con maestria dai fratelli Leone di Sciacca.

Buona Sagra, Agrigento! Ci vediamo per strada!

È Sagra, è festa !”

La Sagra del Mandorlo in Fiore proseguirà fino al 16 marzo, offrendo una settimana ricca di eventi culturali, spettacoli folkloristici e momenti di aggregazione, consolidando Agrigento come punto di riferimento per la cultura popolare internazionale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp