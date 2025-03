La 77ª edizione del Mandorlo in Fiore è ufficialmente iniziata, regalando alla città di Agrigento un primo assaggio della sua magia. Le vie del centro si sono animate con i colori, le danze e la musica dei gruppi folkloristici, che hanno dato il via alle celebrazioni con le tradizionali sfilate. Un’atmosfera di festa che ha coinvolto cittadini e turisti, accorsi numerosi per assistere allo spettacolo che segna l’inizio della manifestazione.

A dare il benvenuto a questa nuova edizione è stato il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, che ha sottolineato l’importanza del Mandorlo in Fiore come evento identitario della città: “È una tradizione che ci appartiene e che ogni anno richiama visitatori da ogni parte del mondo. Questa edizione sarà ancora più speciale”.

Soddisfazione anche da parte di Carmelo Cantone, che ha evidenziato il valore culturale della manifestazione: “Il Mandorlo in Fiore non è solo folklore, ma un momento di incontro tra i popoli, un simbolo di pace e fratellanza”.

Parole di entusiasmo arrivano anche da Riccardo Caccia, che ha rimarcato il lavoro organizzativo dietro l’evento: “Ogni dettaglio è stato curato per offrire un’esperienza unica ai partecipanti e al pubblico. L’obiettivo è quello di far vivere Agrigento attraverso la sua storia e le sue tradizioni”.

Infine, Giovanni Di Maida ha voluto sottolineare l’impegno e la passione di chi lavora dietro le quinte: “Il Mandorlo in Fiore è il risultato di un grande sforzo collettivo, che ogni anno porta alla luce il meglio della nostra città”.

Il primo weekend della festa ha già regalato emozioni, ma il programma è ancora ricco di appuntamenti: spettacoli, rievocazioni storiche e il suggestivo Festival Internazionale del Folklore continueranno ad animare Agrigento nei prossimi giorni. Un’edizione che promette di lasciare il segno, nel segno della tradizione e dell’accoglienza. VIDEO

