Il Comune di Agrigento, a firma del dirigente del settore Territorio e Ambiente di palazzo dei Giganti, Alberto Avenia, ha emesso l’ordinanza di demolizione, con il ripristino dello stato dei luoghi, del traliccio metallico alto circa 24 metri collocato all’interno della stazione ferroviaria di Agrigento Centrale, che si affaccia su via Acrone. Rete Ferroviaria Italiana, nel giro di 30 giorni dovrà rimuovere la struttura. Una decisione che arriva dopo il sopralluogo del personale del servizio Vigilanza edilizia e del nucleo Tutela urbanistica della polizia locale.

Fatte le verifiche, è stato chiesto un riscontro alla Sovrintendenza che ha confermato i non aver rilasciato alcuna autorizzazione per le opere. Il dirigente comunale ha dunque deciso di firmare l’ordinanza di demolizione e ripristino, informando la Sovrintendenza, l’Arpa Sicilia, il Genio civile e la Regione Sicilia, il ministero delle Imprese e l’Agenzia per la sicurezza ferroviaria. Rfi contro l’ordinanza del Comune di Agrigento potrà presentare ricorso al Tar Sicilia entro 60 giorni e al presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

