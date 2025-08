Incidente stradale ieri lungo la Statale 557, alle porte di Ravanusa. Coinvolti un Suv e una motoagricola, entrambi in transito nella stessa direzione di marcia. A causa del violento impatto, il mezzo agricolo è finito in una scarpata adiacente alla carreggiata. Ad avere la peggio è stato il conducente, un uomo di Campobello di Licata, che ha riportato diverse fratture, ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, dove è attualmente ricoverato. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Radiomobile di Licata per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

