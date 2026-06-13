Un cinquantenne autotrasportatore è stato investito, picchiato in strada e poi derubato di soldi e auto da due banditi armati di pistola. È successo, nelle ore pomeridiane, in una traversa del viale della Vittoria nell’abitato di Canicattì. Ad entrare in azione due malviventi che, a bordo di uno scooter, hanno travolto l’uomo mentre stava recuperando il suo fuoristrada.

Una volta a terra, dunque, è stato aggredito e colpito con il calcio della pistola. I delinquenti, infine gli hanno tolto i soldi che aveva in tasca e rubato anche l’automobile. Lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi. Il cinquantenne è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo dove i medici gli hanno diagnosticati traumi sparsi.

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