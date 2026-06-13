Ha appiccato il fuoco ai cumuli di rifiuti e danneggiato più auto in sosta in tre zone centrali di Agrigento. E’ successo nel corso delle ore notturne. L’individuo ha dato prima alle fiamme un cumulo di spazzatura in via Callicratide. Alla vista delle fiamme e del fumo, gli abitanti hanno lanciato l’allarme al 112.

I vigili del fuoco, idranti alla mano, hanno spento l’incendio. E poco più tardi la stessa mano incendiaria ha costretto i vigili del fuoco a tornare in centro, questa volta in piazza Ravanusella.

Anche in questo caso le fiamme hanno avvolto un altro cumulo di rifiuti. Lo stesso soggetto poco più tardi ha danneggiato tre auto parcheggiate in piazza Metello. A fare l’amara scoperta sono stati i proprietari. Quindi si sono rivolti a carabinieri e polizia.

I militari della Radiomobile e della Stazione di Agrigento si stanno occupando delle indagini. Ad agire sarebbe stato un giovane immigrato ripreso dalle telecamere ed è in via di identificazione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp