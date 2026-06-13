La Procura di Agrigento ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di quattro persone coinvolte in un’inchiesta sull’utilizzo di cellulari all’interno del carcere “Pasquale Di Lorenzo” di contrada “Petrusa”. Gli indagati sono Vincenzo Iacono, 48 anni, di Realmonte; Samuel Pio Donzì, 26 anni, di Agrigento; Angelo Fernandez, 20 anni, di Palermo, e Domenico Salamanca, 20 anni, di Catania.

I primi due sono stati arrestati nel blitz dei carabinieri contro le cosche di Agrigento/Villaseta e Porto Empedocle. Agli indagati viene contestato l’utilizzo di un cellulare dal quale sarebbero state effettuate, nel giro di 4 mesi, oltre 350 chiamate dall’interno delle celle del carcere di Agrigento. Il provvedimento, firmato dal pubblico ministero Denise Venturino, anticipa la richiesta di rinvio a giudizio.

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