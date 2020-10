Banchetto di nozze con oltre 50 invitati, multato il titolare e locale chiuso

I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno dato seguito alla prevista sanzione da 400 euro di multa a carico di un ristoratore, e titolare del locale, e l’immediata chiusura dello stesso per la durata di 5 giorni, per il banchetto di nozze, con oltre cinquanta invitati, in una sala trattenimenti tra Agrigento e Palma di Montechiaro.

Riscontrate le violazioni delle misure anti Covid, stabilite dal Dpcm del Presidente del Consiglio, che prevede la limitazione dei matrimoni a trenta invitati.

Quando nel locale sabato sera sono arrivati i militari dell’Arma, hanno trovato una cinquantina di persone, e i due sposi, nel momento in cui il personale del locale, si stava apprestando a servire le prime portate.