Coronavirus dall’inizio dell’emergenza 673 casi in provincia di Agrigento (22 deceduti)

L’Asp di Agrigento ha diffuso il report sull’emergenza sanitaria Coronavirus, dal marzo scorso quando è scoppiata la pandemia, e fino a ieri 26 ottobre. Complessivamente in provincia di Agrigento i casi di Covid-19 sono 673, di questi 371 sono ancora malati di cui 40 ricoverati in ospedale, 280 guariti, e 22 deceduti. Dei 40 ricoverati: 33 si trovano in ospedale, e 7 in strutture lowcare, a bassa intensità di cure. I soggetti ricoverati si trovano: 5 ad Agrigento; 1 a Canicattì; 13 a Sciacca; 10 a Caltanissetta; 3 a Biancavilla in provincia di Catania, 1 a Corleone, e 7 in una Rsa a Borgetto. Sono 331 le persone sottoposte a quarantena. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 27.141 tamponi.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 54 casi (29 attuali contagiati, 23 guariti e 2 deceduti); Aragona 34 (9 attuali contagiati, e 25 guariti); Burgio 2 (2 guariti); Caltabellotta 1 (1 guarito); Camastra 2 (2 guariti); Cammarata 2 (2 attuali contagiati); Campobello di Licata 13 (7 attuali contagiati e 6 guariti); Canicattì 39 ( 20 attuali contagiati, 18 guariti e 1 deceduto); Casteltermini 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Castrofilippo 4 ( 2 attuali contagiati e 2 guariti); Cattolica Eraclea 19 ( 1 attuale contagiato e 9 guariti); Cianciana 5 (4 attuali contagiati e 1 guarito); Favara 37 ( 27 attuali contagiati, 20 guariti e 1 deceduto); Menfi 17 ( 1 attuale contagiato, 15 guariti e 1 deceduto); Montallegro 3 ( 2 attuali contagiati e 1 guarito); Naro 3 ( 1 attuale contagiato e 2 guariti); Palma di Montechiaro 19 ( 6 attuali contagiati, 12 guariti e 1 deceduto); Porto Empedocle 42 ( 29 attuali contagiati e 13 guariti); Racalmuto 3 ( 2 attuali contagiati e 1 guarito); Raffadali 12 ( 7 attuali contagiati e 5 guariti); Ravaanusa 20 ( 6 attuali contagiati e 14 guariti); Realmonte 3 ( 1 attuale contagiato e 2 guariti); Ribera 24 ( 11 attuali contagiati, 12 guariti e 1 deceduto); Sambuca di Sicilia 99 ( 94 attuali contagiati, 1 guarito e 4 deceduti); San Biagio Platani 1 (1 guarito); San Giovanni Gemini 2 ( 1 attuale contagiato e 1 guarito); Sant’Angelo Muxaro 2 (2 attuali contagiati); Santa Elisabetta 1 (1 attuale contagiato); Santa Margherita Belice 37 (32 attuali contagiati, 4 guariti e 1 deceduto); Sciacca 119 ( 46 attuali contagiati, 65 guariti e 8 deceduti) ; Siculiana 2 (2 guariti).