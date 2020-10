Auto si ribalta in pieno centro, ferite due donne. Si tratta di madre e figlia

Due donne, madre e figlia, sono rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto in via Gela, a Licata. L’auto, una Fiat Panda, su cui viaggiavano, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata.

Le due sono rimaste intrappolate nell’abitacolo dell’utilitaria. Scattato l’allarme sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento. Le passeggere erano già uscite aiutate dai passanti.

Nonostante avessero riportato alcuni traumi sparsi sul corpo, non sono andate al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, e medicate direttamente sul posto dal personale medico del 118. Gli agenti della polizia Municipale hanno effettuato i rilievi.