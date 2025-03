Si sono fatti aprire la porta d’ingresso spacciandosi per amici della figlia e mentre uno intratteneva la proprietaria di casa, una pensionata ultraottantenne, l’altro il complice ha svaligiato l’abitazione. Portati via tutti monili in oro e soldi contanti per un danno quantificato in oltre 15 mila euro. Salgono a due, e nel giro di pochi giorni, i furti messi a segno in abitazioni a Licata. Del primo, in danno della pensionata settantenne che era uscita da casa per una passeggiata, si stanno occupando i carabinieri. Dell’altro, compiuto a metà mattinata, invece i poliziotti del Commissariato cittadino. Non è escluso che ad entrare in azione siano stati gli stessi malviventi.

