Domenica prossima, 11 giugno, in piazza Cavour, a Favara, la prima sagra della caccia e dei prodotti agricoli della Sicilia. Una manifestazione frutto della collaborazione tra il Comune, l’Assessorato regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale e l’associazione Nzemmula.

Una giornata dedicata alla tutela, sensibilizzazione, promozione del territorio e sana alimentazione. Previsto anche uno spettacolo di falconeria e, ancora, ci sarà spazio per la degustazione dei prodotti locali della Sicilia animazione per i più piccoli, esibizione del gruppo Quarter e tante novità sul comparto agroalimentare.

“Tengo a ringraziare in particolare i promotori di questo progetto – spiega il presidente dell’associazione Nzemmula, Angelo Varisano – il consigliere comunale Marco Bacchi, il progettista Giuseppe Moscato e il mio vice presidente Gaetano Sorce per tutto l’impegno profuso per la realizzazione di questo grande evento, oltre ovviamente l’assessore allo Sport Angelo Airò Farulla per la collaborazione offerta”.

“Si tratta – dice Farulla – di una iniziativa che ha un grande valore sociale soprattutto perché sensibilizza tutti sull’importanza di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione di patologie di vario tipo, unendo a questo la valorizzazione di quel grande patrimonio che sono le nostre eccellenze enogastronomiche. Favara – conclude – sarà sempre disponibile a sostenere e ospitare attività che agiscano sotto questo fronte per aiutare anche l’economia locale”.