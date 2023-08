Con la Valle dei Templi presa letteralmente d’assalto dai visitatori, nella prima domenica di agosto, non sono mancati i “furbetti” in via Panoramica dei Templi, per l’intera giornata percorribile in uno unico senso di marcia, quello a scendere, dalla zona di Bonamorone alla rotatoria di Giunone. La sosta “selvaggia” ha riguardato il tratto iniziale dell’arteria, precisamente quello a ridosso di un noto ristorante. In tanti hanno lasciato le proprie vetture ai bordi della strada e a piedi hanno raggiunto la Valle.

Immediato l’intervento degli agenti della Polizia provinciale, che hanno complessivamente elevato ben 30 multe. Come assicurano dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, la via Panoramica dei Templi, che è una strada provinciale, sarà vigilata costantemente, sia nella prima domenica di ogni mese in concomitanza con la giornata di visite gratuite ai siti archeologici, che durante tutto il periodo estivo.