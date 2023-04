Quattro feriti in 3 incidenti stradali. Centauro trasferito a Caltanissetta

Quattro feriti in tre incidenti stradali avvenuti a distanza di poche ore l’uno dall’altro in territorio di Licata. Il primo si è verificato in via Torquato Tasso. Ad avere la peggio è stato un giovane conducente di uno scooter, che ha riportato diversi traumi. Il ferito è stato stabilizzato, e con l’elisoccorso trasferito all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Ad eseguire i rilievi sul luogo dell’incidente sono stati gli agenti del Commissariato di polizia.

In via Marconi, lungo la strada che collega con il quartiere Marina, un ragazzo alla guida di uno ciclomotore ha perso il controllo del mezzo ed è finito sul selciato. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che lo ha trasportato al presidio ospedaliero “San Giacomo d’Altopasso”. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Il terzo incidente si è verificato in periferia e ha coinvolto due auto. Entrambi i conducenti sono rimasti contusi e accompagnati al pronto soccorso.