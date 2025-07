L’attore, regista e autore teatrale Gaetano Aronica è stato nominato nuovo direttore artistico del Teatro Regina Margherita di Racalmuto, storico gioiello culturale del paese natale di Leonardo Sciascia. La nomina segna un passaggio significativo per la vita artistica del teatro, già diretto in passato da figure di grande spessore come Andrea Camilleri.

Un incarico arrivato quasi in punta di piedi, ma carico di significato: il legame tra Aronica e la cultura siciliana è profondo, e l’impegno alla guida di un teatro così ricco di storia e memoria non potrà che rafforzare il ruolo del Regina Margherita come punto di riferimento per il teatro e la cultura nel territorio.

Il Sindaco Calogero Bongiorno ha voluto affidare la direzione artistica a una personalità capace di coniugare passione, esperienza e visione. Nei prossimi mesi saranno annunciati i dettagli del programma artistico, ma già l’atmosfera a Racalmuto è quella dell’attesa e dell’entusiasmo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp