Fumo e fiamme nei pressi della rotonda Giunone e sotto la statua di San Calogero bianco, a ridosso della strada statale 640. A bruciare alberi, varia vegetazione e sterpaglie. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nell’opera di spegnimento.

Dietro all’inferno di fuoco, quasi sicuramente, la mano di un piromane. Ha appiccato le fiamme all’erba secca e in poco tempo si sono propagate. Ad accorgersi del fuoco e della devastazione sono stati i residenti. Ma quando hanno dato l’allarme al 112 l’incendio aveva già preso il sopravvento.

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