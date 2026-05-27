Il dialogo è già avviato. E dietro le quinte della politica agrigentina sarebbero in corso primi incontri, o vere e proprie trattative, tra Giuseppe “Peppe” Di Rosa e il candidato sindaco del centrodestra Dino Alonge in vista del ballottaggio.

Di Rosa, protagonista di una significativa affermazione elettorale in questa tornata amministrativa, starebbe ragionando sulla possibilità di convergere su un accordo politico. Un confronto che, al momento, resta aperto ma che potrebbe incidere sugli equilibri della corsa finale a Palazzo dei Giganti.

Il leader civico avrebbe già fissato alcuni paletti politici. Nei giorni scorsi, infatti, ha lanciato un messaggio chiaro: “Chi sposa il mio progetto e porta avanti le mie idee, troverà disponibilità al dialogo”. Una posizione che lascia intendere come l’eventuale sostegno non sarebbe automatico, ma subordinato a precise garanzie programmatiche.

Sul tavolo, secondo indiscrezioni, potrebbe esserci anche una revisione degli assetti della futura giunta. L’area che sostiene Alonge sarebbe pronta a ridiscutere equilibri e quote assessoriali pur di allargare la coalizione in vista del secondo turno. Non si esclude, infatti, che a Di Rosa possano essere prospettati ruoli di peso, come un assessorato strategico o addirittura la vicesindacatura.

Movimenti politici che confermano come, archiviato il primo turno, ad Agrigento sia già iniziata la partita più delicata: quella delle alleanze, degli accordi e dei nuovi equilibri che potrebbero decidere il prossimo sindaco della città.

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