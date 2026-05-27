Grande entusiasmo in casa Forza Italia per l’esito della tornata delle elezioni amministrative. Con una nota ufficiale, il Segretario nazionale Antonio Tajani esprime profonda soddisfazione per i risultati storici ottenuti dal movimento azzurro, che si conferma forza trainante e centrale all’interno della coalizione di centro-destra.

Dalle vittorie schiaccianti al primo turno nei capoluoghi strappati alla sinistra — con il record di Francesco Cannizzaro a Reggio Calabria — fino alle ottime performance registrate in tutta la penisola, incluse le storiche roccaforti e i comuni siciliani come Agrigento, la nota traccia il bilancio di un successo radicato sul territorio. In vista dei prossimi ballottaggi, Tajani ringrazia tutti i militanti e i candidati, rilanciando la sfida in vista delle elezioni politiche del 2027.

Di seguito il testo integrale della nota del Segretario Antonio Tajani.

Il Comunicato Stampa

NOTA DEL SEGRETARIO ANTONIO TAJANI

C’è grande soddisfazione per i risultati delle elezioni amministrative. Significative soprattutto le vittorie a Reggio Calabria e Crotone dove abbiamo conquistato la guida di questi due capoluoghi dalla sinistra, Venezia dove abbiamo riconfermato il buongoverno del centro-destra. Sono 6 i sindaci di Forza Italia eletti al primo turno tra cui spicca il successo del nostro Francesco Cannizzaro a Reggio Calabria con oltre il 65% dei consensi. Una vittoria dove FI ottiene il 12,5% e la lista “Cannizzaro Sindaco” il 12,4%, numeri che fanno del nostro movimento la forza trainante del centro-destra. Oltre a Cannizzaro rivolgo gli auguri di buon lavoro a Michele Apicella, Salvatore Carillo, Vincenzo Carnevale, Domenico Sammarco e Rossella Covello rispettivamente nuovi sindaci azzurri di Trentola Ducenta (CE), Terzigno (NA), Fondi (LT), Manduria (TA) e Carini (PA).

Tra i capoluoghi di provincia Forza Italia ottiene ottimi risultati a Chieti con il 14,5%, a Pistoia il 12,9% e infine ad Agrigento dove si sommano i voti di FI al 14,5% e Forza Azzurri all’8,5%. Tra gli altri comuni superiori ai 15mila abitanti, solo per citarne alcuni, bene i risultati a Vigevano e Voghera, Anguillara Sabazia e Ariccia, Castrovillari e Misilmeri.

Complimenti a Fondi che vince la palma del comune più azzurro d’Italia con il 45,2% di FI e il 4,2% di Fondi Azzurra.

Ora attendiamo fiduciosi l’esito dei ballottaggi tra due settimane. Su 36 comuni ci sono ben 8 candidati sindaci di FI. Continueremo a far sentire il nostro supporto al territorio, dove ogni nostro singolo militante deve sentire l’appoggio del partito nazionale. Grazie a tutti i candidati che si sono spesi per tenere alto il nostro simbolo, un grazie particolare a coloro che non sono stati eletti ma hanno permesso ad altri di entrare nei consigli comunali. Non verrete lasciati indietro, al contrario sarete parte ancora di più del futuro di Forza Italia. La sinistra pensava di aver già vinto le prossime elezioni politiche del 2027, il territorio ha detto esattamente il contrario. Il buongoverno, la serietà e la determinazione di Forza Italia e di tutto il centro-destra godono ancora della fiducia degli italiani.

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