BalconcinoGenerali, l’ultimo appuntamento

Ultimo appuntamento oggi, 10 marzo, di #BalconcinoGenerali.

È diventato un osservatorio sulla società, usi tradizioni costumi, tematiche di grande attualità come la formazione, le nuove generazioni, l’essere donna oggi.

In pochi giorni il balconcino allestito a festa in occasione del Mandorlo in fiore, è diventato punto di ritrovo, di scambio di idee e di messaggi che sempre con grande allegria hanno coinvolto pubblico presente e rete social a riflettere ed attivarsi.

Il balconcino presieduto dagli agenti Valerio Sciabica , Vincenzo Pulino e Davide Sciascia, insieme alle dirette facebook di Francesca Sciabica e Daniele Calandrino giunge oggi a conclusione. “ I valori – dicono dall’agenzia assicurativa- che accomunano noi di Generali Italia e il Mandorlo in fiore sono tantissimi: primo fra tutti essere presenti, coinvolgere il territorio che viviamo. La nostra Mission, prosegue, è quella di accompagnare i nostri clienti in ogni fase della loro vita, quindi perché non accompagnarli anche in questo momento di grande festa della città?”

Gli agenti, soddisfatti della grande partecipazione all’iniziativa, si fermano a dialogare con i visitatori della mostra del maestro Carmelo Guarneri che hanno ospitato all’interno dell’agenzia del Viale della Vittoria.

“L’arte-commentano gli agenti- è un momento di riflessione, di ricordi e di proiezione al futuro. Ospitando questa mostra abbiamo avuto modo di riflettere anche sulla nostra storia di cittadini della “più bella città tra i mortali”.

L’agenzia assicurativa del viale della Vittoria di Agrigento con #balconcinoGenerali” ha trasformato la sede in una “seconda prima fila”, sfruttando la sua posizione unica e suggestiva, proprio nel centro cittadino con una vista mozzafiato.