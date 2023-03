Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè e il Sottosegretario ai Beni Culturali, Vittorio Sgarbi in visita nel capoluogo

Vedremo presto “spuntare” ad Agrigento, in visita ufficiale, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè e il Sottosegretario ai Beni Culturali, Vittorio Sgarbi. La visita potrebbe essere in programma già nel maggio prossimo, e avverrà sostanzialmente attraversando la Valle dei templi, sul treno storico che percorre il Parco Archeologico e il tempio di Vulcano, fino alla stazione di Porto Empedocle. Questo, almeno, è quanto annunciato nelle ultime ore dal professore Sgarbi nel corso di un simpatico siparietto con Mara Venier e Daniela Santanchè a Portici, a margine degli eventi organizzati dalla Fondazione Ferrovie dello Stato, al Museo Ferroviario di Pietrarsa, in occasione del decennale delle attività. La notizia è subito rimbalzata ad Agrigento mediante una nota del Presidente di “Ferrovie Kaos”, l’Associazione che cura quella tratta ferroviaria, Mauro Indelicato che ha guidato una delegazione del sodalizio agrigentino al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. “Si tratta di un importante riconoscimento – dichiara soddisfatto Indelicato – perché nel corso del suo intervento il Sottosegretario Sgarbi ha definito la ferrovia Agrigento – Porto Empedocle “una meraviglia”, elogiando il loro posto in essere dalla Fondazione FS e dalle Associazioni di volontari come la nostra, per la sua salvaguardia”. In effetti Vittorio Sgarbi, che conosce bene il Parco Archeologico di Agrigento in quanto ex assessore regionale ai Beni Culturali, ha parlato della tratta in questione, come di “un matrimonio tra treno e paesaggio”; “una bella storia italiana – ha continuato – un viaggio di passione di poesia dove, oltre il treno, c’è il mare”. A conclusione del suo intervento, il professor Sgarbi ha chiesto al direttore generale della Fondazione Ferrovie dello Stato, Luigi Cantamessa, di organizzare un treno speciale da Agrigento attraverso le rovine della millenaria Valle dei templi e il mare africano di Porto Empedocle, con a bordo lui e la ministra del Turismo, Santanchè, per promuovere una delle più belle tratte ferroviarie riattivate tra le tredici attualmente presenti in Italia e l’unica ad attraversare per intero un Parco Archeologico. “Durante il suo intervento – racconta il Direttore Generale della Fondazione FS Luigi Cantamessa – il Sottosegretario alla Cultura Professor Vittorio Sgarbi, ha espresso la volontà di viaggiare a bordo di un treno storico sulla Ferrovia dei Templi Agrigento – Porto Empedocle, insieme al Ministro del Turismo Daniela Santanchè. Ho immediatamente accolto l’idea con la nostra disponibilità ad organizzare un treno speciale già nei prossimi mesi – precisa Cantamessa – per far apprezzare alle Istituzioni nazionali nel campo del turismo e della cultura, gli interventi che abbiamo posto in essere in questi anni per valorizzare questa splendida linea ferroviaria che offre, al viaggiatore, una vista impareggiabile sulla leggendaria Valle dei Templi”. Secondo alcune indiscrezioni la visita potrebbe avvenire durante un fine settimana del mese di maggio.

LORENZO ROSSO