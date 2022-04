Bagni pubblici e automatizzati: l’installazione tra due mesi

Saranno collocati tra un paio di mesi i due bagni pubblici automatizzati modello “Ciao H”, acquistati nei mesi scorsi dal Comune di Agrigento. Uno sarà installato in piazzale Rosselli e l’altro in piazza Ugo La Malfa. A chiarire i tempi è l’assessore all’igiene del comune di Agrigento, Giovanni Vaccaro. Si tratta di bagni prefabbricati che hanno tutti gli standard di massima sicurezza e abbattono definitivamente le barriere architettoniche per i soggetti diversamente abili. I due bagni sono autopulenti, autosanificanti, controllati da remoto attraverso centrale operativa, con schermo touch, totalmente accessibili anche ai disabili più gravi. “Era uno degli obiettivi che mi ero prefissato all’atto del mio insediamento – aveva spiegato nei mesi scorsi Vaccaro – e che si realizza per un ulteriore passo in avanti nel processo di un cambiamento di rotta”. Quello dei servizi igienici pubblici è un tema annoso perché la città di Agrigento non è certo tra le più avanzate d’Europa sotto questo aspetto. Nelle grandi città di tutto il mondo che contano una grande presenza non solo di turisti, ma anche e soprattutto di movida notturna, ce ne sono moltissimi.