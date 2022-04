ANDI Agrigento nel segno della continuità

Una figura storica all’interno di ANDI Agrigento: D’Alessandro, avendo ricoperto nel corso degli anni sia la carica di vicepresidente sia di segretario culturale si candida per la carica di Presidente provinciale. “Il mio scopo sarà, soprattutto- dice- quello di recuperare un’etica nei colleghi più giovani, anche alla luce della mia esperienza professionale. Nel corso degli anni ho potuto osservare attentamente l’evoluzione del rapporto che esiste tra i colleghi, che si è un po’ sfaldato, quindi il mio desiderio è che la mia presidenza, oltre al miglioramento delle attività sindacali e culturali sul territorio, possa migliorare il rapporto e l’etica tra i colleghi. Nel mondo professionale di oggi, ove le regole sono sicuramente cambiate, sarà un obiettivo difficile ma sarà questo il mio più grande desiderio. Questo, credo, è anche il motivo principale per cui c’è stata volontà unanime nel candidarmi e nell’eleggermi come presidente provinciale. Ciò – conclude D’Alessandro – anche in considerazione della mia storica presenza all’interno della sezione di ANDI Agrigento, di cui, tra l’altro, mio padre fu fondatore.”