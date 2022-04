Don Baldo Reina pronto a raggiungere Roma: “Sento di lasciare una famiglia”.

“Sento di lasciare una famiglia”. A parlare è un emozionato Don Baldo Reina , pronto a partire alla volta di Roma dove è stato chiamato a prestare servizio nella Congregazione per il Clero. “Una famiglia- continua l’ormai ex rettore del seminario di via Duomo- che ho cercato di amare con tutte le mie forze, il seminario è un luogo prezioso e impegnativo , io mi sono messo a servizio di questo luogo e delle persone che ho incontrato in questi anni. Sono grato alla diocesi di Agrigento che mi ha generato alla fede”.

Le Congregazioni sono commissioni permanenti, ciascuna retta da un prefetto, incaricate di particolari affari ecclesiastici e che hanno il potere affidato dal Pontefice di prendere provvedimenti di governo. Quella per il Clero si occupa di tutto quanto riguarda i presbiteri e diaconi, compreso il loro ministero Da tanti anni, don Baldo è rettore del seminario arcivescovile di Agrigento contribuendo nelle crescita spirituale e umana di tantissimi giovani che hanno deciso di intraprendere gli studi teologici.