Famm Infissi nasce nel 1972 come una falegnameria artigianale di alto livello, anche se la storia familiare affonda le radici nei primi decenni del Novecento, quando il signor Umberto Melato rientra dal Brasile e apre una bottega in un borgo vicino Padova. La sua esperienza in sud America lo porta a essere un artigiano molto apprezzato che non solo effettua riparazioni, ma anche creazioni in legno.

Oggi Famm Infissi compie 50 anni confermandosi una delle realtà di riferimento del settore dei serramenti, grazie alla capacità di unire innovazione e tradizione. Inoltre, questa azienda, forte della pluriennale esperienza nel campo, propone un servizio altamente professionale e attento alle esigenze di ciascun cliente.



Le creazioni di Famm Infissi

I serramenti in legno per porte e finestre di Famm Infissi possono essere personalizzati scegliendo il colore, la tipologia di legno (per esempio il lamellare), lo spessore dei vetri, le maniglie e i nodi centrali delle finestre, così da valorizzare al meglio lo stile dell’abitazione.

Altre realizzazioni a opera di Famm Infissi sono gli scuri o le persiane. La scelta tra le due soluzioni dipende dalle singole esigenze: qualora si volesse ricreare un ambiente totalmente buio è preferibile optare per gli scuri; nel caso si avesse intenzione di lasciar filtrare la luce dalle lamelle, le persiane sono ideali. Tali lamelle sono progettate per poter orientare e modulare, di volta in volta, la quantità di luce nella stanza.

L’azienda propone però anche una soluzione alternativa, ovvero gli oscuranti, che possono bloccare totalmente la luminosità o funzionare come le persiane lamellari. Anche in questo caso è possibile personalizzare i vari elementi per averli su misura.

Famm Infissi realizza in legno anche gli alzanti scorrevoli, ovvero le classiche cornici con vetrate che hanno spessori inferiori con soglie a pavimento, così da non causare eventuali cadute. In particolar modo, l’anta atta a scorrere per l’apertura si alza leggermente durante l’operazione.



Famm Infissi: l’importanza di realizzare serramenti con materiali di qualità

Il legno è il materiale ecologico per eccellenza, per questo Famm Infissi lo utilizza con consapevolezza e rispetto, lavorandolo affinché possa garantire le migliori performance a livello di stile, di isolamento termico e acustico. Grazie alle vernici di qualità utilizzate, il legno resta immutato per decenni, garantendo una coibentazione ottimale e contribuendo nettamente al risparmio energetico. Una finestra di Famm Infissi non costringerà ad alzare al massimo i caloriferi o ad utilizzare continuamente il condizionatore, perché l’isolamento dall’esterno è ottimale e non fa entrare nemmeno l’umidità nei giorni di pioggia più intensa.

La stessa posa in opera viene garantita secondo le normative UNI EN 11673, affinché serramento sia montato con la professionalità necessaria a sfruttarne tutte le potenzialità nel tempo. I serramenti sono inoltre estremamente resistenti anche agli urti e ai forti venti, oltre a non necessitare di manutenzione continua grazie alle lavorazioni e alle vernici che hanno una lunga durata.

Tra i materiali utilizzati dall’azienda per realizzare i serramenti ci sono, per esempio, il legno lamellare, che risulta performante grazie alla sovrapposizione di più strati sovrapposti, e il legno Douglas, caratterizzato da un colore rosso chiaro e da un’ottima resistenza meccanica. Famm Infissi impiega anche il legno di abete, fortemente caratteristico, il pregiato e resistente mogano, il larice, che può scurire con la luce e l’hemlock, che si presta bene per laccature chiare.

In alternativa al solo legno, poi, i professionisti di Famm Infissi propongono anche soluzioni con il legno-alluminio, per chi desideri uno stile moderno a cui associare le qualità imprescindibili della legna.