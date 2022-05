Badminton, i ragazzi del Montalcini approdano alle regionali

All’Istituto Comprensivo “L. Capuana” di Aragona, si è svolto il Campionato provinciale per la specialità Badminton, uno tra i più veloci e spettacolari sport di racchetta. In questa specialità, sono necessarie prestanza fisica, agilità e prontezza di riflessi. L’effetto è suggestivo con scambi rapidi, cambi di fronte e movimentati recuperi. Per i Campionati Studenteschi 2021/22, in rappresentanza dell’Istituto Rita Levi Montalcini di Agrigento, hanno gareggiato gli alunni Ferdinando Aruta , Matteo Maltese, Sofia Zhang e Ilenia Lin, capitanati dal Prof. Fabio Rizzo, conquistando il primo posto assoluto, vincendo tutti gli incontri diretti singolari e in doppio e qualificandosi di diritto, alla fase finale regionale che verrà disputata a Palermo il prossimo 12 maggio. Grande soddisfazione del dirigente del Montalcini, Luigi Costanza, che si è voluto complimentare con i ragazzi per la brillante prestazione e con il docente “per aver guidato i ragazzi a questa splendida vittoria che si aggiunge ai tanti risultati positivi che gli alunni hanno ottenuto alle varie manifestazioni alle quali hanno partecipato”.