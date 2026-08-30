E’ stata “scippata” della borsa, mentre stava percorrendo a piedi un tratto di strada, vicino casa. Vittima una badante cinquantenne. L’autore del gesto è stato identificato poco più tardi dopo un’indagine davvero “lampo” dei carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Licata. Si tratta di un operaio trentenne, di nazionalità marocchina, residente nella città del faro, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di furto con strappo. La donna, per sua fortuna, non ha riportato alcuna conseguenza.

Tutto quanto è successo nelle ore notturne, in una traversa di Corso Serrovira, nell’abitato licatese. La cinquantenne è stata avvicinata dall’individuo il quale le ha “strappato” la borsa, contenente il portafoglio con 200 euro, documenti e chiavi di casa. Sul posto i carabinieri, che dopo avere raccolto il racconto della vittima, hanno individuato e rintracciato l’autore del furto.

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