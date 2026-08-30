I carabinieri della Compagnia di Agrigento effettuano un controllo amministrativo in una struttura ricettiva ma scoprono che uno dei clienti nascondeva della droga in camera. È successo a Porto Empedocle dove un trentenne libero professionista è finito nei guai. L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica e la sostanza stupefacente posta sotto sequestro.

Il fatto è avvenuto negli scorsi giorni. I militari erano impegnati in un controllo in un B&B per verificare il rispetto delle norme quali la comunicazione delle persone ospitate, le autorizzazioni e la posizione dei lavoratori. A insospettire i carabinieri è stato l’atteggiamento nervoso di un cliente. Ed in effetti sono stati rivenuti nella stanza circa 20 grammi di marijuana.

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