La nuova apertura amplia la rete siciliana dell’azienda. All’evento presenti anche i vertici della Nissa FC

EgoGreen continua a investire in Sicilia e aggiunge Caltanissetta alla propria rete territoriale. È stato inaugurato il nuovo EgoPoint di via Napoleone Colajanni 160, pensato per offrire ai cittadini un punto di riferimento diretto per tutto ciò che riguarda il settore energetico.

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La nuova struttura nasce con l’obiettivo di avvicinare i servizi dell’azienda alle famiglie e ai consumatori, mettendo a disposizione consulenza e assistenza su forniture di luce e gas, oltre che sulle opportunità legate all’efficienza energetica.

L’inaugurazione ha rappresentato anche un momento di incontro con il territorio. A prendere parte alla giornata è stata infatti la squadra della Nissa FC, insieme al presidente Luca Giovannone, confermando il rapporto che EgoGreen sta costruendo con le realtà locali.

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