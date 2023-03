Baccarat: tutto quello che c’è da sapere su questo classico gioco di carte italiano

È difficile immaginare un casinò senza il Baccarat, perché ancora oggi non ha perso il suo fascino. Le possibili ragioni sono sicuramente la facilità di gioco, il basso vantaggio della casa, o forse anche il fatto, che una volta faceva sembrare James Bond così solare. Tutti questi sono certamente i motivi per cui questo gioco d’azzardo è così popolare nei casinò online italiani.

Ma oltre ai fattori elencati, ci devono essere altre ragioni per cui questo semplice gioco di carte, che veniva giocato nei bivacchi dei soldati già nel XV secolo, resiste ancora oggi nei casinò lussuosi di Las Vegas e sulle piattaforme online all’avanguardia.

Le origini del Baccarat

Sebbene il Baccarat sia uno dei giochi di carte più popolari e più antichi del mondo, le sue origini rimangono ancora oggi all`oscurità. La prima menzione scritta del gioco risale al XIX secolo. Ciò significa che tutte le altre testimonianze precedenti sono frutto di dicerie. Allo stesso tempo, però, i possibili scenari sull’origine del gioco sono molto interessanti. Per esempio, c’è una storia che dice che il baccarat potrebbe essere in parte derivato da alcuni giochi non basati su carte. Si tratta, ad esempio, del gioco cinese del Pai Gow. Questo gioco veniva giocato con le tessere al posto delle carte. Pai Gow significa “fa nove”. Nove è anche il miglior punteggio nel Baccarat. Questa presunta, tuttavia, non può essere provata storicamente.

Anche un’altra storia si basa sul numero nove. Sembra che il Baccarat affondi le sue radici nell’antica Roma. Si dice, che durante un rituale le vergini vestali lanciassero dei dadi per determinare la loro fede. In questo caso, un 8 o un 9 significava il futuro di un’alta sacerdotessa. Un 6 o un 7 significava che la sua verginità vestale doveva essere revocata. Tutti gli altri numeri significavano morte, perché si doveva andare in mare, il che a sua volta significava annegare. Sebbene il numero 9 avesse un ruolo estremamente importante in questi rituali, ciò non spiega perché oggi si giochi a baccarat con le carte e non con i dadi.

Fine del XIII secolo

Marco Polo torna dalle sue spedizioni in Italia. Il “gioco delle carte al tavolo” fu descritto per la prima volta in un manoscritto francese del 1330. Prima dell’invenzione della stampa, i giochi di carte non facevano parte della vita quotidiana perché semplicemente mancavano le carte. La situazione cambiò con l’invenzione della stampa, poiché le carte da gioco erano ora più diffuse. Ci furono sempre più nuovi giochi di carte e i giochi più vecchi vennero adattati al gioco con le carte, tra cui il Baccarat.

Sebbene si pensi che il Baccarat sia nato in Francia, le prove storiche suggeriscono che sia l’Italia il luogo di nascita del gioco. Nell’Italia del XIII secolo si giocava a Tarrochi. Sebbene non vi siano prove certe che questo gioco sia stato il predecessore del Baccarat, è possibile che lo sia davvero. Si dice che l’italiano Felix Falguiere abbia inventato la forma moderna di Baccarat con le carte dei tarocchi.

Indipendentemente dalle origini del Baccarat, la sua popolarità è indiscutibile

Sebbene le origini del popolare gioco di carte siano controverse, è assolutamente certo che il Baccarat è popolare oggigiorno come lo è sempre stato. Altrimenti, non esisterebbe di certo una storia così ricca. Oggi conosciamo il Baccarat soprattutto grazie ai film di James Bond. È risaputo che Bond ha un grande talento per questo gioco di carte. Questo è il motivo per cui il gioco ha un posto fisso in tanti film. Anche nel primo romanzo “Casino Royale”, il Baccarat svolge un ruolo importante.

Nel frattempo, il Baccarat è diventato così popolare da avere un proprio campionato mondiale. Al Campionato mondiale di Baccarat vengono assegnati premi milionari ai migliori giocatori. L’interesse degli spettatori è altrettanto grande.

Nascono nuove varianti

Il Baccarat è stato un tema caldo sia in Francia che in Italia e presto ha raggiunto l’Inghilterra, il Sud America e i Caraibi. È qui che inizia la storia di una delle varianti più popolari del gioco. Stiamo parlando del Punto Banco. Il Punto Banco è stato giocato a Cuba e da lì si è diffuso negli Stati Uniti. Questa più semplice di tutte le varianti del Baccarat è stata ripresa dall’industria del gioco d’azzardo e oggi esiste in numerosi casinò. Può essere appreso molto rapidamente, e questo è certamente uno dei motivi della sua grande popolarità.

Lo Chemin de Fer, invece, è una delle varianti più difficili. Il giocatore ha pochissima influenza sull’andamento del gioco. Inoltre, non potete determinare voi stessi l’estrazione di una terza carta. È possibile, tuttavia, che il banco sia guidato da un giocatore.

Inoltre, la divisione in due gruppi aumenta la tensione in Chemin de Fer. In questo modo le emozioni sono ancora più forti. Tra l’altro, questa è la variante che piace di più a James Bond. Il Baccarat Banque è una terza forma del popolare gioco di carte. Si gioca dal punto di vista del giocatore o del banchiere. Il Baccarat Banque è particolarmente popolare in Francia ed è considerato più difficile da imparare rispetto al Punto Banco. Nei casinò, tuttavia, il Punto Banco è molto popolare e offre una gradita alternativa al Poker o al Blackjack.

La popolarità del gioco oggi

Negli anni ’60, le partite di Baccarat negli eventi giocati sulla Strip di Las Vegas non erano esattamente la varietà del Punto Banco. La prima versione del Baccarat offriva una puntata laterale sulle mani naturali e non prevedeva puntate sul pareggio. I casinò accettavano puntate in contanti invece che in fiches. Per comodità, i croupier applicavano una sostanza simile al sapone sulle banconote. Questo assicurava che le banconote rimanessero piatte sul tavolo. Tuttavia, queste banconote di cera non erano accettate in alcune banche e negozi. All’inizio degli anni ’70, quindi, la maggior parte dei tavoli da baccarat veniva gestita con le fiches. Ma ci sono altre differenze rispetto al gioco e all’atmosfera generale di oggi.

Soprattutto, gli affascinanti scagnozzi sono una parte importante del fascino. Qui c’erano belle signorine che giocavano davvero con puntate minime al tavolo, tirando fuori le carte dalla scarpa. Naturalmente, oggi non si vedono assistenti di questo tipo in nessun casinò.