Aziende confiscate: alla CCIAA di Agrigento un laboratorio

Nell’ambito del progetto OK Open Knowledge – Animazione e Formazione per creare valore sociale, economico e civico per il territorio attraverso la conoscenza e l’utilizzo degli open data sulle aziende confiscate, venerdì 21 ottobre si è tenuto alla Camera di commercio di Agrigento, in collegamento via web con la sede romana di Unioncamere, un incontro propedeutico ai laboratori programmati per le giornate del 3 e del 9 novembre prossimo. Nell’ambito del progetto che intende promuovere la conoscenza dei contenuti e le modalità di accesso al nuovo portale “Open data aziende confiscate” per il suo utilizzo ai fini di analisi, monitoraggio e supporto alle politiche e alle azioni volte alla restituzione al mercato legale delle imprese confiscate alla criminalità organizzata e ai fini del controllo sociale da parte della collettività sugli interventi in corso d’opera e sugli effetti da essi derivanti, si collocano i laboratori in cui daranno un notevole contributo un gruppo di esperti selezionati. In particolare si affronteranno le criticità che caratterizzano la restituzione alla società civile delle aziende confiscate.

L’incontro di venerdì si è aperto con un intervento del responsabile nazionale del progetto per conto di Unioncamere Giuseppe Del Medico, e con alcuni approfondimenti dei componenti dello staff di progetto di Unioncamere e di SiCamera. A seguire si è svolto un dibattito moderato dal responsabile della comunicazione della Camera di commercio di Agrigento Salvatore Pezzino. Hanno partecipato al dibattito il segretario generale della Camera di commercio di Agrigento Gianfranco Latino, il dirigente del sezione Sicilia dell’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati Cosimo Antonia, il vice prefetto di Agrigento Fabio Magnano, il presidente dell’Associazione “A testa alta” Antonino Catania, il presidente della Cooperativa “Rosario Livatino” Giovanni Lo Iacono, il docente esperto Giacomo Minio, il presidente nazionale di Assoturismo Vittorio Messina, la referente del progetto per la CCIAAA di Agrigento Patrizia Pennino e la referente di progetto per la rendicontazione Anna Maria Vullo. Per la parte tecnica ha presidiato i lavori il referente informatico della Camera Fabio Cimino.