Giornata solidale al giardino botanico dedicata alla raccolta delle olive con studenti

“Far conoscere ai giovani un importante ciclo delle nostre produzioni agricole e il valore naturalistico e culturale del Giardino Botanico”. Questo il messaggio che il Libero Consorzio Comunale di Agrigento intende lanciare attraverso la campagna solidale che si realizzerà il prossimo 27 ottobre nella giornata dedicata alla raccolta delle olive, e che quest’anno vedrà la piena sinergia tra l’Ente e gli studenti dell’istituto “Sciascia” di Agrigento. Il Commissario Straordinario, Raffaele Sanzo, d’intesa con il dirigente dell’istituto, Milena Siracusa, ha autorizzato il coinvolgimento di alcuni alunni dell’Istituto nella giornata di raccolta delle olive, la cui data verrà stabilita nei prossimi giorni dal Direttore del Giardino Botanico, Giovanni Alletto. Sarà anche l’occasione per far conoscere ai ragazzi il mondo delle produzioni agricole, ben rappresentate all’interno di questa struttura dall’Olivo, la specie più numerosa per esemplari, dagli Agrumi e da altre essenze tipiche dell’agricoltura mediterranea. Gli studenti coinvolti potranno così conoscere l’intero ciclo dell’olio (raccolta delle olive, molitura in frantoio e prodotto finale). L’olio ottenuto sarà consegnato agli operatori della Mensa della Solidarietà, che con grande sacrificio riescono a garantire ogni giorno pasti completi alle famiglie con grossi problemi economici, e che anche quest’anno potranno contare sul contributo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il coinvolgimento degli studenti di uno dei più rappresentativi istituti scolastici è anche un segnale rivolto al mondo della scuola per migliorare la sensibilità dei giovani verso problematiche ambientali e sociali di elevati contenuti morali.