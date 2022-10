Assemblea panificatori in Confcommercio Agrigento

Domenica 23 ottobre si è svolto, presso la sede di Confcommercio Agrigento, un incontro dei panificatori. All’unanimità i panificatori, provenienti da tutta la provincia di Agrigento, hanno deciso che parteciperanno alla manifestazione regionale del 07 novembre prossimo a Palermo. Farina, gas, luce, costi lievitati al punto tale che minacciano la sopravvivenza dei forni, fino a mettere in forse, da qui a breve, la presenza del pane artigianale sulle nostre tavole. “I nostri ricavi sono azzerati dagli aumenti che stiamo subendo, oramai la crisi energetica è insostenibile e siamo decisi a scendere in piazza e a chiudere le nostre attività” questo è l’accorato appello di tutti i panificatori presenti in via imera. Zimbardo, vice presidente nazionale di assipan, invita tutti i sindaci della provincia a sostenere le aziende delle proprie comunità sensibilizzando, massicciamente, a partecipare e ad essere loro stessi presenti alla manifestazione del 07 novembre. Che l’appello possa divenire reale partecipazione, perché nessuno vuole chiudere a causa delle bollette. Collegati online i panificatori di Lampedusa. Collegati online i panificatori di Lampedusa. Guarda il video>>>