L’azienda agrigentina Coluzzi, che si occupa di auto, mezzi commerciali ed i veicoli industriali, ha donato una biblioteca composta da 240 volumi tra romanzi e testi didattici agli alunni dell’Istituto comprensivo Esseneto di Agrigento. Alla donazione, che si è svolta questa mattina, era presente anche il dirigente scolastico Francesco Catalano, la vicepreside Giuseppina Pace e Renzo Rizza della Libreria Giunti al Punto.

“Sono particolarmente lieto di essere qui presente oggi in rappresentanza dell’azienda di famiglia, che guido insieme ai miei fratelli Giovanni e Davide, con i quali abbiamo deciso, in segno di gratitudine, verso la città di Agrigento, che ospita la nostra azienda da 12 anni, di donare questa Biblioteca, composta da 240 volumi tra romanzi e testi didattici, all’Istituto Esseneto. Abbiamo deciso di promuovere questa attività culturale anche in armonia con le varie iniziative che vedono protagonista Agrigento Capitale della Cultura”, ha detto Marcus Coluzzi.

“Desidero esprimere la nostra gratitudine per essere stati scelti come beneficiari di questo dono; mi auguro che oggi sia l’inizio di una collaborazione culturale attiva tra la nostra scuola, la Fratelli Coluzzi e la Libreria Giunti Al Punto”, così Francesco Catalano preside dell’istituto.

(In foto da sx: Francesco Catalano (preside) Giuseppina Pace (vicepreside) Renzo Rizza (Libreria Giunti al Punto) Marcus Coluzzi)

