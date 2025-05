“Bisogna cambiare le attuali leggi sul lavoro perchè hanno determinato una precarietà e uno sfruttamento pericoloso. Una persona per essere libera non deve essere precario ma deve realizzarsi nel lavoro che svolge, deve avere uno stipendio adeguato, non deve morire sul lavoro e deve essere in grado di utilizzare meglio la sua intelligenza per far crescere il nostro Paese. Tutto questo oggi è impedito da una logica che negli anni ha messo al centro non la persona, ma ha messo al centro il profitto, il mercato e la competizione fra le persone, quindi penso sia importante affermare la cultura del lavoro e mettere al primo posto la persona proprio per affrontare tanti cambiamenti che abbiamo davanti dall’intelligenza artificiale ai cambiamenti ambientali”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, questa mattina ad Agrigento per incontrare studenti e lavoratori al Teatro Pirandello.

L’iniziativa, è stata organizzata dalla Cgil territoriale, guidata dal segretario generale Alfonso Buscemi, in vista del referendum dell’8-9 giugno in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. L’incontro è stato occasione per discutere di lavoratori precari, delle difficoltà che i giovani affrontano nell’ingresso nel mercato occupazionale e sulle prospettive di sviluppo di un territorio segnato da ritardi economici e infrastrutturali. Landini si è confrontato con gli studenti dell’istituto scolastico “Gallo” e del liceo Classico “Empedocle” di Agrigento.

“Con questo referendum – ha aggiunto Landini – cancelliamo leggi sbagliate sulla precarietà, sugli appalti, sui diritti dei lavoratori e questo referendum vuole mettere al centro i diritti delle nuove generazioni che sono costretti ad emigrare fuori dall’Italia per i livelli di precarietà, di bassi salari, di impossibilità di avere una crescita e credo che tutti i cittadini devono andare andare a votare per dire al Governo che è ora di cambiare le politiche del lavoro”. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla fine dell’incontro, si è spostato a Porto Empedocle, per una visita alla Vetem, lo stabilimento che produce farmaceutici e vaccini per animali.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp