È stato aggredito e colpito al volto con un pugno da un paziente in attesa di essere visitato. La vittima è un infermiere in servizio al pronto soccorso dell’ospedale ‘Giovanni Paolo II‘ di Sciacca. L’operatore sanitario è stato prima soccorso dagli addetti alla vigilanza presenti nell’area di emergenza e poi dai suoi stessi colleghi. Ha riportato una tumefazionealla bocca, giudicata guaribile in pochi giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato e denunciato l’aggressore, un cinquantaquattrenne del posto. Il paziente, secondo quanto ricostruito, sarebbe andato in escandescenza dopo essere scivolato dalla barella su cui si trovava, colpendo l’infermiere che nel frattempo era intervenuto per aiutarlo a rialzarsi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp