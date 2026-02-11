Mandorlo in Fiore 2026 alla BIT: tra emozioni e qualche imbarazzo, svelata la 78ª edizione

Alla BIT di Milano la Sagra del Mandorlo in Fiore 2026 avrebbe dovuto presentarsi con la consueta eleganza, ma il video diffuso dal Comune di Agrigento racconta una scena diversa: una presentazione segnata da incertezze, richiami alla regia e un evidente imbarazzo tecnico.

Durante l’intervento, il conduttore annuncia più volte lo spot ufficiale della 78ª edizione, ma né audio né immagini partono come previsto. L’assessore Carmelo Cantone, coordinatore della Sagra, prova a prendere la parola per riempire i vuoti, ma la sbobinatura del video mostra frasi spezzate, ringraziamenti ripetuti e continui tentativi di “guadagnare tempo” mentre si attende che la regia riesca a far partire il filmato.

Nonostante il fuori programma, Cantone riesce comunque a ricordare le date della 78ª Sagra del Mandorlo in Fiore, in programma dal 7 al 15 marzo 2026, e a ribadire — seppur tra interruzioni — il valore culturale e simbolico della manifestazione, definita “portatrice di messaggi” e radicata nella memoria dei siciliani. Il risultato, però, è una presentazione che lascia trasparire più improvvisazione che coordinamento, almeno per come appare nel video ufficiale.

