Avrebbe impugnato un bastone e minacciato la madre dopo il rifiuto di consegnargli una somma in denaro, necessaria per comprare la droga. Prima ancora che si potesse scagliare contro la donna che l’ha messo al mondo, sono giunti in maniera tempestiva i carabinieri.

Il triste episodio si è verificato in un comune della provincia di Agrigento. Protagonista un ventenne subito bloccato dai militari e accompagnato in ambulanza in ospedale. La sua posizione è al vaglio. L’intervento provvidenziale dei carabinieri ha evitato che si registrasse qualcosa di brutto.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe reagito con rabbia perché i soldi richiesti alla madre quarantacinquenne sarebbero serviti per acquistare stupefacenti.

