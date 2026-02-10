Nominato il coordinatore per l’emergenza: Duilio Alongi guiderà gli interventi dopo il ciclone Harry e la frana di Niscemi

Sarà un agrigentino a dirigere la complessa macchina degli interventi dopo il ciclone Harry e la frana che sta mettendo in ginocchio Niscemi. Il presidente della Regione Siciliana e commissario delegato per l’emergenza nazionale, Renato Schifani, ha infatti nominato Duilio Alongi, dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico, nuovo responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori impegnati nelle operazioni.

La nomina, formalizzata con un’ordinanza, affida ad Alongi un ruolo centrale e immediato: entro trenta giorni dovrà predisporre un Piano degli interventi urgenti, da sottoporre al capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, e un Piano dei lavori di somma urgenza, comprensivo di forniture e servizi necessari a eliminare ogni situazione di pericolo attuale o potenziale. La copertura finanziaria potrà essere garantita anche attraverso fondi regionali.

Nel suo incarico, il dirigente agrigentino potrà contare sull’intera struttura amministrativa regionale: dal Dipartimento della Protezione civile a quello delle Infrastrutture, dalla Mobilità ai Trasporti, fino all’Autorità di bacino, agli uffici del Genio civile e alla struttura commissariale per il dissesto idrogeologico. Collaborerà inoltre con Anas, individuata come soggetto attuatore per il ripristino della viabilità danneggiata.

Per quanto riguarda l’emergenza di Niscemi, Alongi avrà anche il compito di coordinare le iniziative di volontariato, il primo soccorso e tutte le attività necessarie per contrastare l’avanzata della frana e mitigarne gli effetti sul territorio e sulla popolazione. L’ordinanza prevede infine che il coordinatore trasmetta al presidente della Regione una relazione trimestrale sulle attività svolte, garantendo così un monitoraggio costante dell’evoluzione dell’emergenza.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp