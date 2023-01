Avvio dei lavori per la messa in sicurezza del manto stradale di Via Rosario Di Salvo al villaggio Mosè.

È in fase di rifacimento il manto stradale di via Rosario di Salvo al Villaggio Mosè. La ditta affidataria dei lavori di manutenzione viabilità comunale ha provveduto alla scarifica dell’intera strada, provvedendo alla rimozione del vecchio strato di asfalto, danneggiato dal tempo ed oramai ondulato e non stabile, per la successiva messa in sicurezza.

La Via Rosario Di Salvo, strada molto trafficata non soltanto nel periodo estivo ma anche in quello invernale, rappresenta il principale collegamento da e verso viale Cannatello, una delle arterie principali del Villaggio Mosè. Una strada messa a dura prova, oltre che dal continuo passaggio dei mezzi, soprattutto dagli eventi meteorici, a causa del non corretto convogliamento delle acque, annosa problematica, che di fatto ha accelerato il deterioramento del manto stradale, creando numerosi cedimenti e che, unita ai pochi interventi di manutenzione, hanno richiesto inevitabilmente un intervento straordinario. «Abbiamo da poco dato notizia della messa in sicurezza del viale dei Giardini, ancora in corso -affermano il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore

Gerlando Principato – e adesso siamo felici di dare notizia anche della messa in sicurezza della via Rosario Di Salvo». «Abbiamo abbandonato la vecchia idea, protrattasi negli anni, della manutenzione stradale vista come una problematica irrisolvibile inserendola nelle necessarie migliorie da apportare per migliorare la qualità della vita degli agrigentini – afferma l’assessore Gerlando Principato –. Abbiamo realizzato un piano relativo alle manutenzioni stradali incentrato soprattutto su asfaltatura completa di strade e sistemazione di marciapiedi. E lo stiamo facendo con i vari finanziamenti ottenuti dalla Regione e dal Ministero, ma anche con le somme provenienti dagli introiti dei condoni edilizi e dei permessi di costruire». Il Comune di Agrigento dal 5 gennaio 2023 terminato il livellamento dei giorni scorsi della strada, necessari per ristabilire la planarità della strada ed garantire il corretto convogliamento delle acque meteoriche nelle griglie di raccolta acque bianche, già presenti, procederà con le successive fasi di posa dell’emulsione bituminosa che garantisce aderenza alla superficie e alla stesa del manto stradale di finitura (usura).