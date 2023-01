“Destinazione Agrigento – Natale 2022”: al Pirandello il concerto della Grande Sud Orchestra

L’atmosfera festiva continua a diffondersi ad Agrigento con le iniziative del programma di “Destinazione Agrigento – Natale 2022”, organizzato dal Comune con il Distretto Turistico e la Fondazione Teatro Luigi Pirandello con il sostegno del Ministero del Turismo e dell’Assessorato del Turismo della Regione Siciliana. Oggi, 5 gennaio, al Teatro Pirandello è in programma dalle 20,30 il concerto della Grande Sud Orchestra. Un progetto internazionale che coinvolge artisti provenienti dal mondo del folk, dalla musica popolare ed etnica che hanno deciso di fondere il loro percorso musicale e anche culturale per abbracciare l’intera area del Sud Italia. Domani, 6 gennaio, giorno dell’Epifania, da Piazza Pirandello alla Cattedrale sfilata dei Re Magi a cavallo: uno spettacolare corteo, che rievoca la visita dei Magi al Bambino, e quindi, per i cristiani, la prima manifestazione fisica di Gesù, figlio di Dio. Lo spettacolo dei Re Magi unisce sentimento religioso, tradizione, armonia e bellezza, è adatto a persone di tutte le età, residenti e turisti, che si ritroveranno lungo il percorso per ammirare e fotografare. Fino a domani, a San Leone, si potranno immortalare al tramonto gli alberi di Natale in spiaggia, realizzati per il secondo anno consecutivo nell’ambito del progetto della Costa del Mito. Il Villaggio di Babbo Natale, fino all’8 gennaio, continuerà ad essere la più grande attrattiva per persone di tutte le età, con i mercatini di prodotti a chilometro zero, i giochi e gli spettacoli di intrattenimento per bambini. Il calendario completo della rassegna è consultabile nelle pagine Facebook e Instagram “Destinazione Agrigento” e nella app “Agrigento”, disponibile su Play Store ed Apple Store.