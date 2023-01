Covid in provincia di Agrigento: 161 nuovi positivi. I ricoverati adesso sono 35

Nessuna nuova vittima, ma registrati 161 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 669 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 148.226 (1 marzo 2020 – 4 gennaio 2023). In totale i guariti sono 146.466. Gli attuali positivi sono 1.099, di cui 1.064 in isolamento domiciliare, e 35 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 7 al presidio ospedaliero riberese, 16 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 11 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Complessivamente 661 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 585.069 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 4 gennaio 2023 sono 170.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 4 gennaio 2023: Agrigento 20.695 (170 attuali contagiati, 20.446 guariti e 79 deceduti); Alessandria della Rocca 749 (8 attuali contagiati, 738 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.858 (28 attuali contagiati, 2.820 guariti e 10 deceduti); Bivona 1.282 (20 attuali contagiati, 1.261 guariti e 1 deceduto); Burgio 732 (4 attuali contagiati, 725 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 435 (432 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 950 (4 attuali contagiati, 938 guariti, e 8 deceduti); Camastra 705 (4 attuali contagiati, 695 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.969 (13 attuali contagiati, 1.953 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.602 (20 attuali contagiati, 3.562 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 13.519 (58 attuali contagiati, 13.398 guariti e 63 deceduti); Casteltermini 2.537 (9 attuali contagiati, 2.519 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 1.028 (8 attuali contagiati, 1.013 guariti e 7 deceduti); Cattolica Eraclea 1.110 (6 attuali contagiati, 1.100 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.145 (27 attuali contagiati, 1.112 guariti e 6 deceduti); Comitini 321 (1 attuale contagiato, 320 guariti); Favara 14.274 (155 attuali contagiati, 14.076 guariti e 43 deceduti); Grotte 1.647 (4 attuali contagiati, 1.638 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 415 (2 attuali contagiati, 412 guariti e 1 deceduto); Licata 11.094 (78 attuali contagiati, 10.965 guariti, 51 deceduti); Lucca Sicula 530 (4 attuali contagiati, 524 guariti e 2 deceduti); Menfi 4.299 (22 attuali contagiati, 4.257 guariti e 20 deceduti); Montallegro 837 (4 attuali contagiati, 825 guariti e 8 deceduti); Montevago 862 (9 attuali contagiati, 849 guariti e 4 deceduti); Naro 2.238 (10 attuali contagiati, 2.214 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.263 (18 attuali contagiati, 7.202 guariti e 43 deceduti); Porto Empedocle 5.718 (28 attuali contagiati, 5.670 guariti, e 20 deceduti); Racalmuto 2.465 (13 attuali contagiati, 2.444 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.651 (42 attuali contagiati, 4.588 guariti, e 21 deceduti); Ravanusa 3.385 (9 attuali contagiati, 3.361 guariti, 15 deceduti); Realmonte 1.715 (19 attuali contagiati, 1.690 guariti e 6 deceduti); Ribera 6.332 (42 attuali contagiati, 6.251 guariti e 39 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.539 (27 attuali contagiati, 1.482 guariti e 30 deceduti); San Biagio Platani 1.274 (14 attuali contagiati, 1.250 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.388 (14 attuali contagiati, 2.367 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 557 (8 attuali contagiati, 547 guariti e 2 deceduti); Santa Elisabetta 743 (741 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 2.029 (19 attuali contagiati, 1.997 guariti e 13 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.332 (18 attuali contagiati, 1.311 guariti e 3 deceduti); Sciacca 14.227 (120 attuali contagiati, 14.047 guariti e 60 deceduti); Siculiana 1.807 (30 attuali contagiati, 1.769 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 418 (10 attuali contagiati, 407 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.