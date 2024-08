Ha 44 anni, e non 34, il disoccupato licatese rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco al piede. L’uomo, portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, dopo le medicazioni del caso, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni. Ad indagare sono i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Licata, che oltre a sentire il quarantaquattrenne, hanno già verificato se in corso Brasile, il luogo dove è avvenuto il fatto, vi siano o meno impianti di videosorveglianza. Al riguardo non filtra nessuna indiscrezione.