Un incendio di origine incerta, ha carbonizzato un carroattrezzi di proprietà di un trentenne e una Fiat Punto di una sessantenne. E’ successo ieri notte in via Michele Amari, nel quartiere di Villaseta. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito avvertita, ha aperto un’indagine per ricostruire la vicenda.

Ad indagare sono i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile. Alla vista del rogo e del fumo, diversi residenti con una certa apprensione si sono rivolti al 112. La zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco. In poco tempo i pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme.

Vigili del fuoco e i militari dell’Arma hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio. Nel corso del sopralluogo non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né taniche con residui di benzina.