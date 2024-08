Diversi colpi di pistola ad aria compressa sono stati esplosi contro l’abitazione di un pensionato in via Papa Luciani, nel centro di Agrigento. A denunciare l’accaduto è stato il proprietario, un 84enne, non appena fatta la scoperta. Alcuni piombini hanno danneggiato la finestra del bagno dell’appartamento. I carabinieri hanno avviato le indagini per capire se il gesto è stato mirato oppure opera di qualche vandalo che si è divertito a sparare con l’arma ad aria compressa. Al vaglio dei militari dell’Arma l’eventuale presenza di telecamere nella zona.